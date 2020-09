sozial.demokratisch.klimagerecht.

Unser Planet steuert auf den Klimakollaps zu. Frieden, Freiheit und Wohlstand in der Welt hängen in Zukunft davon ab, ob wir die ökologischen Grenzen respektieren. Dafür müssen wir unsere Art zu leben grundlegend verändern. Wie aber sieht eine ökologische Wende aus, die auch sozial gerecht ist? Welche Ansätze sind bereits heute erfolgreich – in Deutschland, in Europa, in anderen Teilen der Welt? Können wir einen gerechten Ausgleich global überhaupt erreichen? Das diskutieren wir gemeinsam mit Vertreter_innen aus Politik, Gewerkschaften, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft - und mit Euch.

Am 1. Oktober 2020 auf dem Global Green Deals Forum der Friedrich-Ebert-Stiftung, des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), der Klima-Allianz Deutschland und dem Olof Palme International Center.

Die IN FOCUS-Diskussionen können Sie im Livestream hier auf der Webseite verfolgen. Zu den LABOREN müssen Sie sich vorher anmelden.